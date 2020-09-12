Куба открылась для туристов

Куба открыла границы для иностранных туристов – пока туда прибывают гости из Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Первыми на Кубу вернулись канадские туристы – с 5 сентября они летают в Кайо-Коко. Никто из путешественников COVID-19 не заболел.

Для въезда в страну не требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный до вылета. Всех туристов в аэропорту ждет термометрия и бесплатный ПЦР-анализ. Обязательно нужна медстраховка, которая покрывает расходы на лечение COVID-19.

Для минимизации контактов приезжих с местным населением перемещение гостей ограничено лишь территорией указанных туристических провинций.