Эльман Пашаев о том, почему Ефремов получил суровый приговор

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал суровый приговор актеру за гибель человека в ДТП в центре Москвы.

Он возмущен заявлениями о том, что из-за него Ефремову дали восемь лет колонии. В интервью «Собеседнику» Пашаев высказал мнение о том, что суд был необъективен к Ефремову: «Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!».

Адвокат также отметил, что «есть все шансы» отменить приговор в кассационной инстанции и в Верховном суде.

Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав виновным в гибели Сергея Захарова в ДТП на Смоленской площади. В настоящее время артист содержится в столичном СИЗО «Водник».