Азербайджан выражает протест Минской группе ОБСЕ

Согласно сообщению МИД, в последние дни в соцсетях распространились видеокадры о продолжении политики незаконного заселения страной-агрессором - Арменией оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих районов Азербайджана.

МИД Азербайджана выразил сопредседателям Минской группы ОБСЕ решительный протест по вопросу переселения в Нагорный Карабах ливанских армян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

После взрыва, произошедшего в Бейруте, Армения, используя эту трагедию в своих грязных целях, приступила к осуществлению плана по переселению ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана - в Нагорный Карабах и прилегающие районы, отмечается в сообщении. Эта незаконная деятельность представляет собой грубое нарушение Арменией норм и принципов международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 г. и ее дополнительных Протоколов, а также обязательств, взятых на себя Арменией.

"Страна-агрессор пытается искусственно увеличить количество армян на оккупированных землях Азербайджана, незаконно переселяя сюда этнических армян, не имеющих ничего общего с регионом, тем самым препятствуя возвращению в свои дома насильственно изгнанных из Нагорного Карабаха и прилегающих районов вынужденных переселенцев-азербайджанцев, права которых нарушаются в течение почти 30 лет.

Руководство Армении, стремящееся к эскалации напряженности в регионе и недавно открыто продемонстрировавшее это своими провокационными действиями и заявлениями, своей политикой аннексии подрывает урегулирование конфликта путем переговоров.

МИД Азербайджана выразило серьезный протест сопредседателям Минской группы ОБСЕ и соответствующим международным организациям в связи с незаконной политикой расселения, проводимой Арменией, в частности с переселением этнических армян из Ливана в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы.

Международное сообщество будет регулярно информироваться о незаконной деятельности, осуществляемой на оккупированных территориях Азербайджана, включая политику незаконного переселения. Усилия Азербайджана, направленные на прекращение этой незаконной практики, будут продолжаться в рамках международных организаций.

"Призываем международное сообщество предпринять практические шаги, чтобы привлечь к ответственности правительство Армении, которое держит азербайджанские территории под оккупацией и осуществляет незаконную деятельность на этих землях", - заявили в МИД Азербайджана.