19 марта 2015 года «министерство обороны НКР» распространило информацию о нападении усиленной группы азербайджанского спецназа на пункт армянской армии, расположенный в направлении Гюлистана вблизи села Чайлы.

В информации говорилось, что нападение началось в 8 часов утра, и в течение двухчасового боя армянская сторона понесла потери: были убиты военнослужащие Акоп Хачатурян (1995 г.р.), Эдуард Айрапетян (1995 г.р.) и Аршак Арутюнян (1995 г.р.), еще 4 военнослужащих были ранены.

Спустя несколько дней, 26 марта, было сообщено о смерти еще одного раненного военнослужащего в госпитале Ханкенди. Армянская сторона отмечала, что подоспевшая подмога преследовала азербайджанских спецназовцев и «полностью уничтожила» их вблизи азербайджанских позиций.

Спустя пять лет один из участников тех событий, бывший спецназовец, военнослужащий в запасе Ульфат Гасанов рассказал, что на самом деле произошло близ села Чайлы. По его словам, в том бою азербайджанские спецназовцы уничтожили намного больше армянских военнослужащих.

В размещённом в одном из YouTube-каналов видео Ульфат Гасанов рассказывает, что в тот день количество потерь армянской стороны составило 25-30 человек. В этом бою тяжелое ранение получил и сам Ульфат Гасанов.

После нанесения сокрушительного удара по врагу группа из шести человек вместе с раненым Ульфатом начала отступать к своим позициям. Их действительно начали преследовать подоспевшие на подмогу армянские силы, но группе удалось выйти из-под интенсивного обстрела.

Haqqin.az представляет читателям рассказ Ульфата Гасанова о боях 19 марта 2015 года…