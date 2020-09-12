Борьба за наследство Лоту Гули рассорила воров в законе

Среди сторонников главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, более известного как Лоту Гули, после его убийства в Турции произошел раскол. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, в споре за наследие погибшего авторитета сошлись 36-летний Махаре Гварамия (Маци), ближайший соратник Гули, и старейшина «мингрельского» ответвления воровской семьи Деда Хасана 63-летний вор в законе Мераб Мзарелуа (Дуяке).

Маци, успевший вкусить власть рядом с Гули, не захотел ею делится с Дуяке. Тогда тот, чтобы скомпрометировать соперника, начал настраивать против него вора в законе Каху Макалатию, используя надуманный повод.

Узнав об этом, Маци позвал Дуяке на встречу, во время которой назвал его лгуном и ударил. А затем заявил публично в присутствии других авторитетов, что Дуяке больше не вор.