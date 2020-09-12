Правительство Германии: три лаборатории подтвердили отравление Навального «Новичком»

Результаты трех независимых лабораторий подтверждают наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», говорится в сообщении правительства Германии, передает «Дождь».

Повторную проверку анализов Алексея Навального проводили лаборатории в Франции и Швеции. Власти Германии отметили, что исследования в европейских лабораториях проводились независимо от «продолжающихся исследований ОЗХО», кроме того, лаборатории представили доказательства наличия в пробах Навального вещества из группы «Новичок» «независимо друг от друга».

Ранее Der Spiegel со ссылкой на заявление главы разведки ФРГ в ходе тайного совещания сообщил, что Навального могли отравить модифицированным видом яда «Новичок», который является более агрессивным, чем его предыдущие формы.

По версии издания, яд должен был сработать медленнее, чем ранее его известные виды, но эффективнее. Причастные к отравлению Алексея Навального полагали, что он умрет в самолете.

Алексея Навального отравили 20 августа, его экстренно госпитализировали в омскую больницу, после чего политика перевезли в немецкую клинику «Шарите». Военные немецкие токсикологи обнаружили в его организме следы нервнопаралитического вещества из группы «Новичок».

7 сентября Навального вывели из комы, его состояние, по словам близких, остается тяжелым, последствия отравления на данный момент неизвестны.