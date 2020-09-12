Сотрудники Государственной дорожной полиции Апшеронского районного управления полиции провели очередной рейд на территории района для пресечения распространения пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в ходе рейда сотрудники дорожной полиции выявили и оштрафовали водителей и пассажиров, не использовавших маски.

Сотрудники полиции провели индивидуальные беседы с жителями города Хырдалан, разъяснили им важность борьбы с пандемией и требования закона.

В ходе рейда были оштрафованы более 30 нарушителей противоэпидемических правил, и 80 водителей, нарушивших правила парковки и остановки.