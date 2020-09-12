Метро открылось. Будут ли работать экспресс-автобусы в Баку?

Автобусы экспресс-маршрутов продолжают перевозку пассажиров, несмотря на возобновление работы метро. Данное решение принято с учетом эпидемиологической обстановки и многочисленных обращений граждан, заявил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, в настоящее время количество автобусов, курсирующих ежедневно на этих линиях, регулируется в зависимости от спроса. Последующая деятельность экспресс-автобусов будет определяться на основе статистических данных о пассажироперевозках и их анализе.

«В случае уменьшения плотности пассажиров в метро деятельность экспресс-автобусов будет прекращена», - сказал М.Агаев.