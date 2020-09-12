91-летний украинский патриарх победил коронавирус

Состояние лидера Киевского патриархата Филарета Денисенко, госпитализированного с коронавирусом, значительно улучшилось, в скором времени он сможет выйти из больницы, сообщил митрополит УПЦ-КП Иоасаф Шибаев в фейсбуке.

Шибаев сослался на телефонный разговор с самим Филаретом, отмечает Интерфакс. "Его самочувствие улучшается настолько, что есть надежда на скорый выход из больницы", - пишет Шибаев.

91-летний Филарет был госпитализирован 4 сентября после планового тестирования на COVID-19, которое показало положительный результат.