COVİD-19 в России: 5 509 новых инфицированных и 57 умерших за сутки
За минувшие сутки в 83 российских регионах зарегистрировано 5509 случаев COVID-19, умерли 57 человек, выписались 2475, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста держится на уровне половины процента, у четверти инфицированных болезнь протекает без симптомов.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших, по-прежнему, США, Россия остается на четвертой строчке.