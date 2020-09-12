Ильхам Алиев на открытии школы имени Альберта Агарунова фото; обновлено

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания школы №154 имени Национального героя Альберта Агарунова в поселке Амирджан Сураханского района Баку.

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