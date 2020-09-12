Еще одна страна открылась для туристов

Для международного туризма открылась Иордания. Въехать в страну могут граждане 43 государств, пишет Газета.ру со ссылкой на АТОР.

Путешественников из разных стран разделили на три группы в зависимости от масштаба вспышки коронавируса — «красную» с высоким уровнем заболеваемости, «желтую» со средним и «зеленую» с минимальным.

По прибытии в страну иностранцы из всех групп должны предъявлять на въезде результаты анализов на коронавирус, которые были сделаны не более чем за 72 часа, и проходить еще один тест.