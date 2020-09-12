Разрушительные пожары в Бразилии фото
Природные пожары охватили крупнейшее в мире тропическое водно-болотное угодье Пантанал в Бразилии, где обитают тысячи различных видов растений и животных, пишет Интерфакс.
Ситуацию осложняет самая сильная засуха в стране за последние 47 лет, сильные ветры и 40-градусная жара. Пожарные, военнослужащие и добровольцы стараются спасти животных, прежде чем их настигнет пламя.
Экологи и энтузиасты со всей Бразилии приезжают в Пантанал, чтобы хоть как-то помочь животным. Кто-то организует места для кормления, кто-то оказывает ветеринарную помощь диким зверям, многих из которых находят в лесах и у дорог с обожженными лапами и отравлением угарным газом.
Облако дыма от пожаров в Амазонии и Пантанале уже растянулось на три тысячи километров. Воздушные потоки уже принесли дым на юг Бразилии и даже частично затронули территорию штата Сан-Паулу.