Что обещают синоптики на завтра
Во вторник, 15 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется северный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 28-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 28-30 градусов тепла.
На пляжах Апшерона будет дуть северный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 20-22, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 20-22 градуса тепла.
В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 29-34, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.