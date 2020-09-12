Адвокат Пашаев: "Ефремов окончательно отказался работать со мной"

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за ДТП в центре Москвы, отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым. Как сообщил ТАСС сам Пашаев, решение принято окончательно.

"Предложений продолжить работу с Ефремовым не поступало. Это уже решено", - сказал Пашаев.

Ранее он сообщал ТАСС, что договор с актером закончился после приговора, а вопрос о дальнейшей работе остается открытым.

По данным члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марины Литвинович, Ефремов остался недоволен вынесенным ему приговором и работой Пашаева, который не будет представлять его интересы на апелляции. В свою очередь другой член ОНК, Ева Меркачева, рассказала, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил его на эти восемь лет".