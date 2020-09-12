Евросоюз не признает губернаторские выборы в Крыму

Евросоюз отказался признать итоги голосования в Крыму и Севастополе, о чем заявил в понедельник пресс-секретарь внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано.

"ЕС не признает ни одного депутата, избранного в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове... Альянс не считает их легитимными", – цитирует NEWSru.co.il заявление Стано, который отметил: "Европейский союз решительно поддержал и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины".

В ходе губернаторских выборов в Севастополе победу одержал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый "Единой Россией". Он набрал 85,72% голосов, передает телеканал "Дождь".