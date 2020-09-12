В Сирии убили сотрудника турецкого Красного Полумесяца

В результате обстрела автомобиля турецкого Красного Полумесяца на севере Сирии погиб сотрудник гуманитарной организации, еще один ранен. Об этом сообщает Anadolu.

«Автомобиль с символикой Красного Полумесяца был обстрелян неизвестными в военной форме на трассе Чобанбей - Эль-Баб. Неизвестные в масках на двух автомобилях без номеров подвергли перекрестному огню машину с тремя сотрудниками гуманитарной организации», - сообщили в гуморганизации.

Из трех человек, находившихся в машине, один скончался, один получил ранение, третий не пострадал. Раненого сотрудника Красного Полумесяца доставят на лечение в Турцию.

Глава общества Кемер Кынык решительно осудил инцидент на севере Сирии, подчеркнув, что согласно международному праву сотрудники Красного Полумесяца пользуются неприкосновенностью.