Спецназ Ирака ликвидировал финансиста "Исламского государства"

Бойцы контртеррористического управления Ирака ликвидировали во время спецоперации к западу от Багдада одного из главных финансистов группировки "Исламское государство", захватив также в плен ее главаря. Об этом сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на заявление пресс-службы силовых структур страны.

"По приказу Объединенного оперативного командования ВВС международной коалиции первое тактическое подразделение контртеррористического управления совершило высадку десанта в районе Эр-Рутба провинции Анбар, - цитирует ТАСС коммюнике. - В ходе операции уничтожен террорист, который являлся главным финансистом лагерей ИГ в этом регионе, а также арестован важный главарь террористических банд".