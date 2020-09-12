Поставки в Европу американского газа рухнули

С января Европа получила 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации — снижение на 3,9 процента. Главной причиной такой динамики стали рухнувшие поставки с американских заводов.

По состоянию на конец прошлой недели закупки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу впервые в 2020 году оказались ниже, чем в прошлом. Об этом со ссылкой на данные европейских операторов СПГ-терминалов пишет «Коммерсант».

Европейские клиенты на фоне снижения цен на газ до 60-70 долларов за тысячу кубометров осознали, что им выгоднее платить штрафы СПГ-заводам в США, чем выкупать ранее заказанный газ. В результате загрузка почти всех американских предприятий в августе была меньше 50 процентов. В конце месяца заводы в Мексиканском заливе остановились из-за урагана Лаура, а один из них, Cameron, до сих пор испытывает проблемы из-за нарушения электроснабжения.

Однако эксперты ожидают, что падение не продлится долго. В Азии стоимость партии СПГ уже достигает 140-150 долларов за тысячу кубометров после регазификации, а в Европе — 130 долларов.

После того как поставки из США станут рентабельными, все заводы могут заработать на полную мощность. В Минэнерго США уверены, что производство вернется к нормальному уровню к ноябрю.