Azercell признали «Компанией года» на международном уровне

Компания заняла самую высокую позицию в данной номинации и получила золотую награду. Azercell был также удостоен бронзовых наград в номинациях «Самая инновационная компания года» и «Самая ценная компания в области корпоративной ответственности».

ООО Azercell Telecom, лидер сектора мобильной связи страны, вступил в новую эру своей деятельности и раскрыл общественности новую идентичность своего бренда. Его успехи вывели Азербайджан в этой сфере на мировой уровень, а Azercell Telecom удостоился титула «Телекоммуникационная компания года» среди сотен других претендентов, участвовавших в престижном конкурсе STEVIE 2020.

Деятельность, реализуемая Azercell в направлении цифровизации и внедрения инновационных технологий, проекты в области корпоративной социальной ответственности были высоко оценены членами жюри, состоящего из независимых международных экспертов. Жюри охарактеризовало ведущего оператора Азербайджана как «самую успешную компанию региона», «структуру мирового уровня», «бренд-победитель», особо подчеркнув достижения в области внедрения компанией Azercell в стране и на Южном Кавказе технологий нового поколения, привнесения на местный рынок самых последних инновационных решений, и в то же время реализации высокой политики социальной ответственности.

Отметим, что в различные годы Google, Microsoft Corporation, Turk Telecom, Vodafon Турция, Etisalat, Dell Technologies, Mayersk Company, HP Inc., UNESCO ICHCAP, IBM и другие столь же влиятельные компании были участниками и победителями этого международного конкурса.

Основной целью премии «STEVIE» International Business Awards является признание и награждение компаний, достигших успеха в различных отраслях в разных странах мира. В этом году премия «STEVIE» будет представлена победителям на церемонии, которая будет проходить в декабре в Париже.