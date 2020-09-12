Рамин Мусаев переизбран на пост президента ПФЛ
Сегодня в штаб-квартире АФФА состоялись очередные выборы президента Профессиональной футбольной лиги.
В выборах участвовали исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, президент ПФЛ Рамин Мусаев и представители клубов.
«Карабах» был представлен директором Эмрахом Челикелем, «Нефтчи» – президентом Кямраном Гулиевым, «Габала» – президентом Фаризом Наджафовым, «Кешля» – генменеджером Эльданизом Юсубовым, «Сабах» – генменеджером Насими Мусаевым, «Зиря» – исполнительным директором Джахангиром Мамедовым, «Сабаил» – исполнительным директором Фараджем Алиевым.
Представитель «Сумгаита» не смог принять участие в выборах, но в своем официальном письме отдал свой голос Рамину Мусаеву.
В итоге Рамин Мусаев был единогласно переизбран президентом ПФЛ еще четыре года.