В Азербайджане впервые прошел «Вечер профессионального бокса» на основе разрешения и под контролем Федерации профессионального бокса Азербайджана, организованный промоутерской компанией Baku Fight Lab, которая проводит профессиональные боксерские бои в Азербайджане и за рубежом, продвигая азербайджанских боксеров на международной арене.

В боях приняли участие 16 боксеров-профессионалов страны. Помимо боксеров с опытом на профессиональном ринге, в боях участвовали и боксеры, добившиеся успехов в любительской карьере и дебютировавшие на профессиональном ринге. Федерация профессионального бокса Азербайджана управляла проведением боев согласно правилам. Результаты боев были учтены со стороны Boxrec в международной боксерской статистике и станут важным этапом в карьере победителей.

«Федерация профессионального бокса Азербайджана проводит различные работы для развития этой сферы. В феврале совместно со Всемирным боксерским советом (WBC) впервые в стране провели международные тренинги. Теперь в результате сотрудничества с промоутерской компанией был проведен "Вечер профессионального бокса". Это важные достижения, и такие работы будут продолжены. Наша цель – развитие наших профессиональных боксёров, достижение ими успехов и популяризация страны на международной спортивной арене», - заявил президент Федерации профессионального бокса Азербайджана Артём Гасанов.

Особый вклад в организацию мероприятия внесли президент Федерации профессионального бокса Азербайджана Артём Гасанов, первый вице-президент федерации Фархад Аджалов, главный секретарь Орхан Мухтаров и промоутер профессионального бокса страны Зия Алиев.

Мероприятие прошло на открытом воздухе, без зрителей, с соблюдением всех требований и правил безопасности особого карантинного режима. Место проведения боев было продезинфицировано специалистами до и во время мероприятия. Все участники, в том числе боксеры, тренеры, представители федерации, организационная команда и весь технический персонал использовали защитные маски и дезинфицирующие средства.

Оператор мобильной связи Nar и компания Zontes Baku, занимающаяся продажей и обслуживанием мотоциклов Zontes в Азербайджане, выступили спонсорами мероприятия. Организационную поддержку оказали Azfar Group, играющая важную роль в развитии различных видов спорта и руководствующаяся девизом профессионального подхода к любительскому спорту, а также парфюмерный дом Iyde.

«Вечер профессионального бокса» будет показан 18 сентября в 21:00 эксклюзивно на телеканале CBC Sport.