Названы сроки ввода ТАР в эксплуатацию

Трансадриатический газопровод (TAP) предполагается ввести в эксплуатацию в четвертом квартале, а именно в ноябре этого года, сообщает Report со ссылкой на отчет S&P Global Platts Analytics.

Согласно отчету, по TAP в Италию на начальном этапе будет транспортироваться 8 млрд кубометров газа в год. По трубопроводу также ожидается поставка в Грецию и Болгарию по 1 млрд кубометров газа. Для этого в первую очередь должен быть готов к эксплуатации интерконнектор Греция - Болгария (IGB).

В отчете говорится, что IGB планируется полностью запустить во втором квартале 2021 года.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

По TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.