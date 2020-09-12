Берлускони вылечился от коронавируса

Экс премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской больницы, куда он попал с коронавирусом.

"Это стало самым опасным испытанием в моей жизни", - поделился 83-летний политик, пишет РИА Новости.

Берлускони выступил перед собравшимися и отметил, что итальянские политики выразили ему поддержку после заражения, это позволило ему "преодолеть самые тяжелые моменты, которых было очень много в первые три дня".

Риску заразиться подвержен каждый, продолжил он, "и я вновь призываю всех к максимальной личной и социальной ответственности".