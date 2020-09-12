Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Сусай - Хыналыг в Губинском районе. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью строительства дороги, которая соединит восемь населенных пунктов с численностью населения восемь тысяч человек, из госбюджета Государственному агентству "Автомобильные дороги Азербайджана" выделяется 20,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров республики - решить вытекающие из него вопросы.