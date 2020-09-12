Будущий премьер Японии высказался о статусе Курил

Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга объяснил свою позицию по принадлежности четырех Курильских островов.

Как сообщает РИА «Новости», по его словам, он будет продолжать диалог с Россией, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов.

Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.