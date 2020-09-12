Макрон призвал Москву тщательно расследовать отравление Навального

Франция призывает Россию провести тщательное расследование, чтобы прояснить инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора французского президента Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Необходимо, чтобы Россия прояснила ситуацию в ходе тщательного и прозрачного расследования", - считает Макрон, передает ТАСС.

По его словам, "Франция разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнеров в том, что касается фактов отравления с применением вещества "Новичок" в нарушение международных норм использования химического оружия".

Макрон также заявил, что Франция солидарна с ФРГ в отношении шагов, которые следует предпринять на фоне ситуации с Навальным.