Путин назвал условие выяснения ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным требуется передача из ФРГ в РФ материалов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами", - говорится в сообщении.