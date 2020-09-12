Дорожная полиция обратилась к водителям

В связи с началом нового учебного года 15 сентября на улицах и дорогах, где расположены учебные заведения, интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, особенно на территории столицы, по всей вероятности, возрастет, сообщает отдел Главного управления дорожной полиции по связям с общественностью.

Поэтому Управление просит участников движения — родителей, которые поведут детей в школу, водителей, которые будут отвозить их на автомобилях, строго соблюдать правила дорожного движения, следовать правилам стоянки и парковки транспортных средств, в общественном транспорте использовать средства индивидуальной защиты – медицинские маски и соблюдать дистанцию.

«Надеемся, что каждый участник движения примет во внимание наше обращение с целью обеспечения безопасности детей, не создаст условий для плотного транспортного потока, обеспечив тем самым беспрепятственное передвижение других участников движения», - говорится в обращении Главного управления дорожной полиции.