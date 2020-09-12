Уволены директора 18 школ в Баку

Накануне нового учебного года 8 человек были приняты на позицию директора в находящиеся в подчинении Управления образования города Баку учебные заведения. Также 20 директоров переведены в другие школы. Об этом сказал журналистам заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.

По его словам, расторгнуты трудовые договора с директорами 18 школ (полные средние школы №№ 19, 318, 10, 226, 271, 27, 20, 298, 48, 44, 52, 223, 113, 122, 130, 256, 262, 322). Из них с 14 директорами контракты расторгнуты в связи достижением предельного возраста, с 4 - по истечении срока трудового договора.