Путин: «Белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране»

Президент России Владимир Путин считает, что граждане Беларуси сами и без давления извне должны разобраться в ситуации, которая возникла в их стране. Об этом он заявил в понедельник на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает ТАСС.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», - отметил российский лидер.

Он также считает логичным, своевременным и целесообразным предложение Лукашенко об изменениях в конституции Беларуси.

По словам президента России, Россия привержена всем договоренностям с Беларусью, в том числе в формате Союзного государства и ОДКБ.

Подразделения Вооруженных сил РФ после выполнения программы совместных учений с Беларусью вернутся к местам постоянной дислокации, заявил Путин, открывая переговоры с Лукашенко.

«После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся к своим местам постоянной дислокации», - заверил Путин.