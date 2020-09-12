Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов

В ходе переговоров с действующим главой Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Он также напомнил, что Россия является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, у стран очень глубокая кооперация по многим отраслям. По словам Путина, России и Белоруссии следует восстанавливать товарооборот, упавший весной и летом, в период распространения коронавирусной инфекции.

Президент России заметил, что у него есть много идей для преодоления проблем, а также назвал мысль начать работу по новой конституции Белоруссии логичной и своевременной. Вместе с тем он подчеркнул, что белорусы должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации, без каких-либо подсказок со стороны.