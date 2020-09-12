Эстония пригрозила руководству Беларуси судом в Гааге

Нынешнее руководство Беларуси может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия по отношению к протестующим. Об этом в интервью ERR заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага на самом деле не так уж далеко», — пригрозила она, отметив, что виновные в насилии должны быть наказаны как можно скорее.

Вместе с тем Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в белорусском кризисе, добавив, что судьбу республики должен решать ее народ.