Лавров отменил визит в Берлин

В ведомстве пояснили, что сроки визита Лаврова в Берлин и модальности его и Мааса участия в церемонии закрытия перекрёстного Года научно-образовательных партнерств согласовали еще год назад, их также подтвердили в ходе переговоров в Москве 11 августа.

"3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х. Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров – сильно урезанным", - пояснили в ведомстве.

Министерство отмечает, что на этом фоне принято решение об отмене визита. "Соответствующая информация доведена до германской стороны. С учетом важности и успешного завершения "перекрёстного" Года С.В. Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия", - подчеркнули в министерстве.