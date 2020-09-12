Названа истинная опасность вулканов для Земли

Специалисты проанализировали данные об извержении вулкана Келуд на индонезийском острове Ява в 2014 году и разработали математическую модель, которая показала, что пепел остается в атмосфере в течение нескольких месяцев и дольше.

Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) выяснили, что вулканический пепел оказывает большее влияние на климат Земли, чем считалось ранее. Статья, в которой называется истинная опасность вулканов для атмосферы, опубликована в журнале Nature Communications.

Хотя вулканический пепел, богатый серой, способен блокировать поступление солнечного света на поверхность, он достаточно тяжел, чтобы быстро осесть, не производя большого эффекта. Однако результаты исследования показали, что в вулканическом шлейфе находится большое количество легких частиц, которые способны долгое время находиться в воздухе.

Предполагалось, что диоксид серы, выбрасываемый вулканами, взаимодействует с другими молекулами в воздухе и превращается в серную кислоту. Теоретически на это уходит несколько недель, однако новые данные показывают, что это может происходить гораздо быстрее. Молекулы диоксида серы прилипают к частицам пепла, плавающим в воздухе, и вступают в химические реакции. Таким образом, пепел ускоряет преобразование вулканических газов в атмосфере.

Теоретически длительно сохраняющиеся частицы в атмосфере могут разрушать озоновый слой, затемнять планету и даже способствовать ее охлаждению после извержения. Однако пока остается не ясным, как именно облака пепла влияют на климат.