ООН: Евросоюз нарушает международные обязательства в сфере миграции

Страны Евросоюза нарушают международные обязательства, массово депортируя и выдворяя мигрантов со своей территории. Об этом сказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на открытии 45-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает «Анадолу».

Бачелет напомнила, что пожар, охвативший крупнейший в Греции лагерь беженцев «Мория» на острове Лесбос, серьезно повлиял на жизнь тысяч мигрантов и беженцев. Верховный комиссар ООН призвала страны-участницы ЕС действовать сообща и ответственно в сфере миграции. Бачелет также выразила недовольство в связи с выталкиванием беженцев из территории Греции в Турцию.

«Массовая депортация и выдворение мигрантов с территории стран ЕС может обернуться тяжелыми последствиями для беженцев», - предупредила она.

Бачелет призвала к независимому расследованию нарушения прав мигрантов и беженцев. Она напомнила, что страны обязаны сотрудничать в целях защиты жизни и прав людей вне зависимости от их статуса.