Состоялась виртуальная встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммадом Эслами. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Во встрече также приняли участие представители министерств иностранных дел двух стран.

Стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сфере транспорта.