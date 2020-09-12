Министр Рамин Гулузаде провел переговоры со своим иранским коллегой фото
Состоялась виртуальная встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммадом Эслами. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.
Во встрече также приняли участие представители министерств иностранных дел двух стран.
Стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в сфере транспорта.
В рамках переговоров также состоялось обсуждение намеченных работ по строительству нового автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай. По итогам встречи была достигнута договоренность об ускорении работ по согласованию проекта межправительственного меморандума о взаимопонимании с целью создания договорно-правовой базы для осуществления строительства моста.
Отметим, что в последние годы увеличился объем двусторонних и транзитных грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном автомобильным транспортом. В связи с истечением срока эксплуатации действующего автомобильного моста через Астарачай на участке погранично-пропускного пункта Астара (Азербайджан) – Астара (Исламская Республика Иран) возникла необходимость строительства нового автомобильного моста и пешеходного перехода.
На видеовстрече также обсуждались транспортные связи между двумя странами, транспортный коридор Север-Юг, проекты, реализуемые на территории Ирана, и вопросы развития грузоперевозок в будущем.
В заключение стороны выразили надежду, что онлайн-обсуждения, проводимые в период пандемии COVID-19, вскоре будут заменены традиционными встречами.