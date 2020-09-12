Октай Ширалиев выступил на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

Сегодня начала работу 70-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ. Азербайджан на мероприятии представляет министр здравоохранения Октай Ширалиев, который выступил с докладом о мерах, предпринимаемых в Азербайджане по борьбе с COVID, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Было отмечено, что ВОЗ удовлетворена сотрудничеством с Министерством здравоохранения и правительством Азербайджана по борьбе с COVID-19, а также в других важных вопросах, связанных со здравоохранением.

Отметим, что сессия Европейского регионального комитета ВОЗ проходит в онлайн-режиме 14-15 сентября. Наряду с Азербайджаном в ней принимают участие и многие европейские страны, что создает возможность для обсуждения методов борьбы с пандемией коронавируса, а также других вопросов, связанных со здравоохранением.

На сессии принимаются обязательства, от которых зависит жизнь и здоровье 900 миллионов человек, проживающих в Европейском регионе ВОЗ.