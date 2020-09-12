Чавушоглу: Анкара не шла на уступки

«Турция и Греция могут провести прямые переговоры по ситуации в Восточном Средиземноморье, но если Афины будут настаивать на предусловиях, то и мы выдвинем ответные условия», — заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет Anadolu.

Турецкий министр опроверг сообщения о пересмотре подходов Анкары к ситуации в Средиземноморье, подчеркнув, что Турция не шла на уступки.

По его словам, турецкое исследовательское судно Oruç Reis покинуло заданный сектор Средиземноморья и вернулось в порт лишь для планового обслуживания и снабжения.