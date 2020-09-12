И Ирак снижает цены нефти для США и Азии
Ирак понизит цены на все сорта нефти, поставляемые им в Азию и США в октябре, сообщает Bloomberg.
Решение, принятое Ираком вслед за Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, эксперты расценивают как очередной сигнал неустойчивости мирового спроса на нефть.
В Азии клиенты получат иракскую нефть Basrah Heavy со скидкой в один доллар, в США — 0,75 доллара, а в Европе — 2,65 доллара. Премия для Basrah Light упадет до 0,3 доллара, 0,4 доллара в Азии и США, а также до 0,7 доллара скидки в Европе.
Кроме того, ситуация служит дополнительным поводом для Ирака потребовать для себя исключений в 2021 году. Страна крайне зависима от нефтяных доходов и в первые месяцы сделки оставалась ее рекордным нарушителем. С мая по июль она добывала на 851 тысячу баррелей нефти больше, чем положено по квотам, но пообещала компенсировать сокращение в августе-сентябре.