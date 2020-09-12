И Ирак снижает цены нефти для США и Азии

Ирак понизит цены на все сорта нефти, поставляемые им в Азию и США в октябре, сообщает Bloomberg.

Решение, принятое Ираком вслед за Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива, эксперты расценивают как очередной сигнал неустойчивости мирового спроса на нефть.