Производитель вакцин предупредил о нехватке препарата от коронавируса на всех

«Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все на этой планете получат вакцину», — утверждает Пунавалла.

Мировые потребности в вакцине от коронавируса будут полностью удовлетворены не раньше конца 2024 года, заявил газете Financial Times Адар Пунавалла, исполнительный директор крупнейшего мирового производителя вакцин Serum Institute of India (SII).

По его словам, в случае, если каждому человеку потребуется две дозы вакцины от COVID-19, как нужно при вакцинации от кори или ротавируса, миру понадобятся 15 млрд доз. Сегодня фармацевтические компании не расширяют производственные мощности достаточно быстро, чтобы закрыть потребность в вакцинах раньше 2024 года, предупреждает он.

Serum Institute of India — крупнейший в мире производитель вакцин. FT отмечает, что компания в том числе сотрудничает с ключевыми разработчиками вакцины от COVID-19: американской Novavax и шведско-британской AstraZeneca. Кроме того, Serum Institute может стать партнером российского Центра им. Гамалеи в целях производства вакцины «Спутник V», пишет FT.

В рамках соглашения с AstraZeneca компания намерена произвести для 68 стран вакцину от коронавируса, стоимость одной дозы которой составит примерно $3. В рамках соглашения с Novavax получателями вакцины должны стать 92 страны.

Глава Serum Institute of India — сын Сайруса Пунаваллы, основавшего компанию в 1966 году. По данным обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, Пунавалла-старший занимает 157-е место в списке самых богатых людей мира и пятое — в списке богатейших людей Индии. Его состояние оценивается в $12 млрд.