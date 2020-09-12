Глава Европейского банка реконструкции и развития стал советником Токаева

«Распоряжением главы государства сэр Сума Чакрабарти (Sir Suma Chakrabarti) назначен внештатным советником президента Республики Казахстан по вопросам экономического развития», - говорится в сообщении.

Чакрабарти занял место казахстанского экономиста Олжаса Худайбергенова.

Выпускник университетов Оксфорда и Сассекса, Чакрабарти работал в правительстве Великобритании с 1984 года и был удостоен звания рыцаря ордена Британской империи.

Чакрабарти - президент Европейского банка реконструкции и развития с 2012 года. Занимается модернизацией методов передачи опыта в сферах инвестиций и мер политики странам операций в целях развития их частного сектора и свободной рыночной экономики.