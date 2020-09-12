Эра нефти подходит к концу?

В документе компании говорится о трех сценариях развития энергетической отрасли на ближайшие 30 лет. В «Быстром» сценарии предполагается принятие мер, направленных на увеличение стоимости парниковых выбросов для производителей на 70% к уровню 2018 года.

В ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года.

В «Нулевом» сценарии говорится не только об ужесточении климатической политики, но и изменении социального и потребительского поведения в отношении использования энергии. По данному прогнозу, выбросы углерода должны упасть на 95% к 2050 году.

Третий сценарий – «Обычный» – предусматривает сохранение текущих трендов в энергетике без значительных и резких изменений, передает ТАСС.

Все три сценария предрекают падение спроса на нефть в ближайшие три десятилетия. Так, по «Обычному» сценарию потребление нефти снижается на 10% к 2050 году, по «Быстрому» - на 55%, а по «Нулевому» - на 80%. При этом восстановление спроса на докризисном уровне ВР ждет только в обычном сценарии, согласно которому спрос выйдет на плато в ближайшие несколько лет. По двум другим сценариям развития энергетической отрасли спрос никогда не вернется на уровни, предшествующие пандемии COVID-19.

«Снижение спроса на нефть связано с ростом эффективности и электрификацией автомобильных перевозок», - поясняют в ВР. Во всех трех сценариях пик потребления нефти в транспорте приходится на середину и конец 2020-х годов.