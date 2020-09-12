Тихановская: Беларусь не будет возвращать России кредит в $1,5 млрд

Кредит в размере $1,5 млрд, который Москва намерена предоставить Минску, должен будет возвращать лично Александр Лукашенко, а не белорусский народ заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Об этом сообщает ТАСС.

"Я надеюсь, что президент РФ Владимир Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник Александр Лукашенко впервые после состоявшихся 9 августа в Беларуси президентских выборов прилетел в Сочи, где встретился с российским лидером. На встрече Путин сообщил, что РФ готова предоставить Беларуси государственный кредит в $1,5 млрд.