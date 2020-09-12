Прядь волос Авраама Линкольна продали на аукционе за $81 тысячу

Прядь волос 16-го президента США Авраама Линкольна продана на аукционе в американском городе Бостон за 81 тысячу долларов. Вместе с лотом шла окровавленная телеграмма об убийстве главы государства, пишет Associated Press.

Прядь волос длиной около пяти сантиметров была отрезана врачом во время патологоанатомического обследования тела Линкольна. Медик завернул ее в телеграмму оборонного ведомства страны, в которой говорилось об убийстве президента, и написал на ней: "Волосы А.Линкольна".

Волосы были переданы доктору Лайману Бичеру Тодду, почтмейстеру из Кентукки, и двоюродному брату вдовы 16-го президента США.

Первоначальная цена продажи на аукционе в Бостоне составляла 75 тысяч долларов. Окончательная стоимость лота составила 81 250 долларов. Имя покупателя не разглашается.

Авраама Линкольна смертельно ранили в голову 14 апреля 1865 года во время спектакля в вашингтонском Театре Форда, на следующее утро он умер. Убийцей был актер Джон Уилкс Бут.