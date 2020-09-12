Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 20:13

15 сентября на лужайке Белого дома с участием президента Дональда Трампа пройдет историческая церемония подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. О важности соглашения для Ближнего Востока уже писал haqqin.az. Но подписание этого документа станет чрезвычайно важным и лично для Трампа, который надеется на переизбрание на второй срок на приближающихся президентских выборах.

И в этом ему помогает депутат Стортинга - норвежского парламента Кристиан Тайбринг Гедде, который выдвинул кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Норвежец считает, что именно президент США сыграл ключевую роль в нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. По законам Норвегии каждый из парламентариев может номинировать любую фигуру на столь престижную международную премию. Напомню, что Нобелевскую премию мира присуждает не Шведская королевская академия, а норвежский Нобелевский комитет в Стортинге - он и избирает кандидатов и принимает окончательное решение. Тайбринг Гедде между тем агитирует за Трампа уже во второй раз. В первый раз это было в 2018 году, тогда он заявил о решающей роли президента США в примирении Северной и Южной Кореи. Тайбринг Гедде, представляющий ультраправых в Стортинге вообще большой почитатель Трампа. Настроенный произральски он, как и президент США является активным противником иммигрантов. По его словам они совершенно чужды норвежскому обществу. Мусульман он называет «головорезами» и сравнивает их одежду с балахонами ку-клукс-клановцев.

Как бы то ни было, повторная инициатива норвежца вызвала эйфорию в Белом доме и окружение Трампа попыталась максимально раскрутить ее. В тот день, когда эта благая весть дошла до Вашингтона президент в течение получаса 17 раз объявил об этом в своем Твиттере. Особенно важно было довести новость до сведения нации в связи с тем, что ведущие телеканалы полностью проигнорировали новость и президент даже пожаловался на них, выступая в субботу на предвыборной митинге в Неваде. «Представляете, президент вашей страны номинирован на Нобелевскую премию, а в вечерних выпусках новостей на АВС, CBS, NBC - ни одного упоминания», - сказал американский лидер. Трамп давно уже обуреваем идеей получения Нобелевской премии мира. Выступая в ООН в 2019 году он заявил, что «точно получит эту премию за многие свои свершения, если, конечно ее будут присуждать справедливо». Он тогда обрушился с критикой на Нобелевский комитет за то, что тот недооценил его усилия по достижению мира между Индией и Пакистаном в Кашмире. Особое недовольство у Трампа всегда вызывало то, что Нобеля получил ненавидимый им предшественник в Белом доме - Барак Обама. «Он на самом деле и не знал, за что. И он прав — никто не понимал за что. А мы сделали столько всего, очень много вещей», — возмущался Трамп. Зато теперь одна номинация для него следует за другой. До норвежца на минувшей неделе спецпредставитель Трампа Ричард Гренелл сообщил, что президент США выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение между властями Сербии и самопровозглашенной республикой Косово, однако от кого исходила инициатива о номинации, неизвестно. А впереди еще могут быть «нобели», например за успешные переговоры между правительством Афганистана и талибами. Но проигнорированная американскими СМИ благая весть для Трампа из Осло вызвала жесточайшую волну критики за пределами США. «Трудно представить себе индивидуума, который в наименьшей степени был бы достоин Нобелевской премии мира, - говорит австралиец Тим Райт, который получил эту престижную премию в 2017 году за участие в международной кампании по запрещению ядерного оружия. - Он поощрял насилие в отношении собственных граждан, вышел из долгосрочных соглашений по контролю над вооружениями. А некоторые его дипломатические инициативы, такие как проведение саммитов с лидером Северной Кореей не дали никаких результатов, а были лишь возможностью провести фотосессии». Нобелевский комитет уже много лет резко критикуют в мире за субъективные оценки в выборе лауреатов. Как пишет британская Independent, в 1973 году премию мира получил тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер, который благословил бомбежки Камбоджи и «Операцию Кондор», в ходе которой уничтожались активисты левой оппозиции в странах Латинской Америки. А вот такие культовые фигуры, как Махатма Ганди, наиболее крупный и последовательный сторонник ненасильственного сопротивления в истории человечества ни разу не был отмечен Нобелевским комитетом.