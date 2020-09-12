Лавров: ситуация с Навальным лишь повод для новых санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным лишь повод для возможного введения санкций против России. Об этом он заявил в интервью RTVi.

Российский министр также отметил, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме западных специалистов, проводивших экспертизы по делу Навального. «Нам говорят: вы не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами. Загадочная история», — цитирует РБК Лаврова.

По словам главы МИД, в России есть свои законы, согласно которым должны быть соблюдены определенные процедуры для возбуждения уголовного дела.

Ранее Сергей Лавров заявил, что если Запад введет против России новые санкции, то Москва не оставит это без ответа: «Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя».