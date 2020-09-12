Икрам Нур, автор haqqin.az 20:31

В Тегеране солнечно и достаточно тепло, погода откровенно радует, но жители столицы выглядят все более озабоченными. За последние двадцать лет, пожалуй, в Иране не было столь тревожного начала осени, когда плохие новости следуют одна за другой. В минувшую пятницу, 11 сентября, в стране прошел второй тур выборов в законодательный орган страны. Сюрпризов не последовало – убедительное большинство консерваторов в Меджлисе осталось незыблемым. А то, что именно из консервативных кругов выйдет следующий президент, становится все более очевидным.

Впрочем, иного ожидать было бы наивно – реформаторы и их лидер Хасан Роухани по итогам двух каденций стали не только «хромой», но и еще весьма «ощипанной уткой». Ошибки и провалы во внутренней политике правительства, помноженные на антииранскую политику Трампа, истощили страну, заставляя жить в условиях хронического затягивания поясов и без надежды на лучшее. Не успели закончиться досрочные выборы, как риал пробил новое дно. На следующий день после голосования доллар продавался на неофициальном рынке по цене 263 500 риалов по сравнению с 257 000 в пятницу, на шесть тысяч риалов выше. Официальный же обменный курс, используемый в основном для импорта субсидируемых государством продуктов питания и медикаментов, так и остался на отметке в 42 000 риалов за доллар, что у простых жителей вызывает только горькую усмешку. Задор официальных лиц Ирана, долгое время твердивших, что «влияние санкций на экономику страны ничтожно», существенно поутих. Комментируя падение риала, управляющий иранского Центрального банка Абдольнасер Хеммати заявил, что экономика находится «под самым серьезным давлением», и «многие факторы находятся вне (нашего) контроля».

Сам же Хасан Роухани вынужден был признать: доход Ирана от экспорта нефти в условиях санкций упал в 6 раз. По его словам, в прошлом году он составил около 20 млрд долларов вместо 120, получаемых страной ранее. Для экономики, которая сидит на нефтяной игле, а все разговоры о слезании с нее так разговорами и остаются, – это удар, способный отправить в нокаут. В Тегеране сейчас кусают локти в связи с тем, что региональные противники, монархии Залива, приступили к «денефтизации» и модернизации своих экономик. Сейчас бы и Иран запустил свою программу реформ в этом направлении – но денег на нее нет. Более того, их не хватает даже на то, чтобы поддерживать стремительно ветшающую инфраструктуру нефтедобычи. А тут еще и крайне негативные новости извне, связанные, в первую очередь, с арабо-израильским примирением. В Тегеране прекрасно отдают себе отчет, что ОАЭ и Бахрейн, эти пионеры мирного процесса, являются лишь первыми ласточками. Присоединение к нему Саудовской Аравии и других государств – от Омана до Марокко и Судана – лишь вопрос времени. А что получится на выходе? Об этом недвусмысленно сказал государственный секретарь США Майкл Помпео: «ОАЭ и Израиль договорились о создании военного альянса против Ирана для защиты американских интересов и Ближнего Востока, известного как «Соглашение Авраама», которое предусматривает полную нормализацию отношений между странами».

То есть военная составляющая этого соглашения, тщательно ранее скрываемая и ставшая известной только теперь, означает военное присутствие Израиля на восточном побережье Персидского залива, а также недалеко от границ Саудовской Аравии, Катара, Омана и Йемена – то есть всего в сотнях километров от иранской нефтяной и военной инфраструктуры. Перед нами апогей амбиций Израиля в области безопасности и, соответственно, оглушительный провал региональной политики Ирана. Саудовская Аравия, Бахрейн и ряд других стран решили открыть свое воздушное пространство для полета гражданских и военных самолетов, следующих из Израиля в ОАЭ. Услышим ли мы о бомбардировке иранских ядерных реакторов и объектов инфраструктуры? А ведь вполне вероятно. Но даже этот успех антииранской коалиции не означает, что она возьмет паузу. Давление на Иран нарастает: чтобы парализовать его активность в подготовке ответа на арабо-израильское примирение, США обвинили Тегеран в том, что они рассматривают возможность ликвидации американского посла в ЮАР Ланы Маркс.

По утверждениям источников в американском разведывательном сообществе, убийство именно этого дипломата может стать своеобразным ответом на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани. А в качестве цели Лана Маркс, политик и успешная бизнес-леди, была выбрана из-за ее длительной дружбы с президентом США Дональдом Трампом. На Тегеран упорно навешивают клеймо «государства-террориста», по нынешним временам это означает приговор. А теперь еще и история с казнью в Иране чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари, вызвавшей такой международный резонанс, что из-за этого был отменен визит главы иранской дипломатии Джавада Зарифа в Германию. Западные СМИ уже развернули кампанию «о невинной жертве режима», вся вина которого заключалась в участии в протестах 2018 года. На деле же казнили Навида Афкари не только и не столько за участие в протестах, а в первую очередь за создание организованной группы, направленной на свержение действующей власти, которая была причастна к убийству сотрудника службы безопасности. Причем сам Афкари выступил в роли убийцы, зарезав государственного служащего.