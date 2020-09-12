Школьница остановила кортеж президента Таджикистана и попросила о помощи

Агентство Asia-Plus со ссылкой на Службу новостей Центральной Азии пишет, что обычно все встречи граждан с главой государства во время его поездок по регионам заранее согласуются, и в очень редких случаях кто-то может «пробиться» к президенту просто так.

Ученица 10-го класса одной из школ города Пенджикент в Таджикистане остановила кортеж президента страны Эмомали Рахмона во время его рабочей поездки в Согд и передала ему свое письмо.

Юная жительница Пенджикента Хосият Олишова утром 12 сентября увидела передвигающийся по главной улице города – проспекту Рудаки правительственный кортеж. Машины остановились у пятиэтажного здания «Саразм Плаза», девочка приблизилась к дороге и громко спросила: «А в какой машине президент?».

По словам очевидцев, телохранители главы государства хотели ее остановить, но президент дал знак, чтобы девочка подошла. Хосият передала письмо. и после ее пригласили в администрацию города Пенджикент.

Абдуфаттох Шарифзода, пресс-секретарь президента Таджикистана, сказал в беседе с Радио Озоди, что действительно такой случай произошел, и «после президент сказал, что девочка является сиротой, и нужно решить ее проблемы».

«Письмо девочки находится у президента. Когда школьница пошла в сторону кортежа президента, глава государства подозвал девочку и принял ее письмо», - сказал собеседник.

Директор школы, где учится Хосият, сказала, что в своем письме школьница попросила помочь с жильем, так как она с матерью живет в съемной квартире. Отец ребенка умер три месяца назад, и семья осталась без крова.