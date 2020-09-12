Сопредседатели поговорили с Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном

События в регионе армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта, произошедшие после его обострения в середине июля, стали темой интенсивных консультаций, проведенных сегодня в Париже сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Игорем Поповым из Российской Федерации, Стефаном Висконти из Франции и Эндрю Шефером из США). В обсуждениях также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, говорится в сообщении МГ ОБСЕ.

Согласно информации, сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, внимательно изучили и оценили личные и публичные сообщения. Посредники были проинформированы Каспшиком о ситуации на боевых позициях и приветствовали его действия по возобновлению мониторинга.

Кроме того, сопредседатели отдельно поговорили по телефону с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном - и пригласили их лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели для дальнейшего уточнения их позиций с целью возобновления предметных переговоров без предварительных условий.